Julio Zamora acompañó el acto de reapertura del complejo Parque de la Costa

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó: “Tigre, la Provincia y el país no serían lo mismo con la caída del Parque de la Costa. Es un sector que se vio castigado por la pandemia y hubiera sido una gran pérdida al igual que las fuentes de trabajo. Lo que hizo grande este país son sus trabajadores en asociación con el sector privado y los Estados nacional, provincial y municipal. Fue una empresa privada la que decidió hacerse cago, la decisión del Municipio de condonar tasas y durante este año, la legislatura de la provincia de Buenos Aires que decidió poner una contribución impositiva transitoria para que el Parque pueda abrir y el gobierno nacional acompañó. No podíamos permitirnos que un lugar tan emblemático cerrara y que estas fuentes de trabajo se perdieran por una decisión de la empresa anterior”.

