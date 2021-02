Vuelven los talleres y cursos de las “Casas de cultura” de San Isidro

Pensando en la vuelta a lo presencial, la estrategia se basó en concentrar la oferta en las casas, coordinadas por Luciana María Hernández, con espacio suficiente para el desarrollo de los cursos cara a cara. Por tal motivo, la Casa de la Cultura de Beccar incorporó la planta baja del edificio que ocupa en avenida Centenario 1891 para albergar a los alumnos de las casas de Acassuso y San Isidro, cuyas sedes cerraron ya que no tenían los metros suficientes para el correcto desarrollo de la actividad presencial.

This site is protected by wp-copyrightpro.com