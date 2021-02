San Fernando disfrutó el carnaval de forma virtual desde el Teatro Martinelli

El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, acompañó las jornadas en el teatro y explicó: “En esta nueva dinámica que atravesamos con la pandemia quisimos hacer llegar a todo el pueblo de San Fernando la alegría del carnaval desde el Teatro Martinelli con un colorido streaming. No pudieron estar todas las murgas porque es un espacio chico y tenemos que respetar el protocolo sanitario, por eso participaron 4 murgas en representación de las 30, porque el objetivo es llevar a todos los vecinos la alegría del carnaval”.

