Tras duras expresiones, sobrino de Menem insta a un “mano a mano” al diputado K Leonardo Grosso

“No lo nombro porque, aún muerto, para mí sigue siendo yeta…”, publicó el referente del Movimiento Evita en Twitter horas después de la muerte del ex presidente Carlos Menem. La publicación fue acompañada por un extenso escrito crítico con la gestión y la persona del difundo ex mandatario. Su sobrino salió al cruce y Grosso aún no respondió al desafío.

“Se murió viejo, libre y millonario”, opinó el legislador de San Martín. Tras consideraciones del gobierno nacional de los años 90, Grosso calificó a Carlos Menem como un “personaje nefasto”, y dijo que “terminó democráticamente con la tarea emprendida por Videla y Martínez de Hoz”

Al cruce salió el sobrino del ex presidente, Martín Menem: “Dios va hacer que nos encontremos por la vida en algún momento crack, y vamos cuan valiente sos para repetir lo mismo mano a mano”.

“Un mala leche, irrespetuoso. Hasta los enemigos tienen más códigos ante el fallecimiento de otra persona. Desagradable”, posteó en Twitter el hijo del ex senador Eduardo Menem.