Paro de colectivos de las líneas 315, 440 y 740

El reclamo se debe a la falta de mantenimiento de las unidades. Desde el gremio aseguraron que la empresa se comprometió a mejorar la calidad de los colectivos para esta fecha y no cumplieron.

Esta mañana, los choferes de las líneas de la empresa “La primera de Grand Bourg” se declararon en huelga e interrumpieron los servicios que unen los partidos de San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Tigre y Moreno.

José C. Paz