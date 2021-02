Moreno de los delincuentes: Terrible asalto a un remisero

Cansados, los vecinos se dieron a las calles durante el mediodía de este martes para protestar por la inacción del gobierno de Mariel Fernández, y así también, el desinterés de la Gobernación bonaerense para trabajar en consecuencia a la creciente inseguridad que no deja de llevarse vidas.

El distrito de Moreno viene teñido de sangre desde hace un largo tiempo y no hay reacción de ningún tipo por parte de las autoridades municipales que parecen no estar a la altura de las circunstancias ante el crecimiento vertiginoso de la ola delictiva.