En el Museo Municipal, se inauguró una muestra de trajes y estandartes de las murgas de San Fernando

Y por su parte Mariano, director de “Pasión murguera”, opinó: “Es lindo poder venir y demostrar el esfuerzo que hacemos durante el año. Invitamos a todos los vecinos y gente de todos lados que quieran venir. Me gusta que estemos todos juntos y se pueda ver reflejada nuestra unión en los trajes y estandartes”.

A su vez, Rodrigo el director del centro de murga “Los tigres de Crisol”, dijo: “La verdad que está bueno, un poquito de alegría en esta pandemia que no se puede carnavalear, y descansamos un poco para venir el próximo año con más ganas. El lugar que nos prestan para presentar nuestros estandartes y ropa es ideal para que la gente lo disfrute y lo venga a ver”.

Con entrada libre y gratuita comenzó la exposición que puede visitarse hasta el 2 de marzo en la casona histórica de la calle Ituzaingó, con protocolos de prevención. El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, acompañó su apertura y expresó: “Nuestro Gran Corso Familiar es el evento a cielo abierto más popular, y este año no podemos hacerlo para cuidarnos, así que es una alegría disfrutar de la producción murguera y compartir todo su trabajo”.