El Municipio convoca a la comunidad de Tigre a inscribirse al programa Buenos Aires Vacunate contra el coronavirus

Omar, vecino del barrio La Esperanza, comentó: “La idea me parece muy buena porque hay mucha necesidad de vacunarse a partir de esta enfermedad. Me acerqué para anotarme y también para registrar a mi papá que es una persona de riesgo. Más allá del buen trabajo del Municipio es valorable que la gente tome conciencia y respete, como hasta ahora, las medidas sanitarias”. En tanto, Martín, en la Plaza Alvear, sostuvo: “Es excelente lo que están llevando adelante para ayudar a la gente. Estoy muy conforme”.

“Acompañé está propuesta en donde se está brindando información e inscribiendo a la comunidad de Tigre al programa de vacunación de la Provincia. Esta es una colaboración para aquellas personas que quizás no tienen internet en sus hogares o que desconocen el mecanismo de registro”, señaló la concejala Gisela Zamora, quien recorrió los operativos en Ruta 9 y El Salvador y en la Plaza Alvear, en Benavídez. Y concluyó: “El intendente Julio Zamora nos marcó como prioridad mantenernos cerca de la gente y estar a su servicio para acceder a cuestiones vinculadas con la salud y la vacunación en este momento tan complejo por la pandemia”.