Tigre brinda herramientas y sensibiliza a la comunidad para erradicar la violencia de género

Sobre ello, la directora coordinadora de Políticas de Género, Nadia Olivieri agregó: “Muchas veces las mujeres que se encuentran en esta situación no tienen la posibilidad de concurrir a la comisaría para denunciar. Este es un punto que, la emergencia sanitaria de coronavirus con el consecuente aislamiento, dejó ver. Por esa razón, es un gran acierto que ahora exista, también, esta herramienta virtual y segura”.

Al respecto, el director general del área, Sebastián Vázquez Montoto, expresó: “El trabajo que realizamos desde el área toca una fibra muy sensible de la sociedad y más aún frente al aumento de los casos de violencia de género y femicidios. En este sentido el compromiso del ntendente Julio Zamora con las políticas de género y de protección de nuestras vecinas, es total. Todos los días con el equipo de profesionales y de promotoras de los derechos de la mujer, trabajamos articuladamente con la Comisaría de la Mujer, la Fiscalía de Violencia de Género y las diferentes dependencias judiciales para asistir a las mujeres en situación de vulnerabilidad y brindarles un espacio de contención y asesoramiento”.