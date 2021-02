Morón: Se aprobó la construcción de casi quinientas viviendas en El Palomar

Cristian Herrera, presidente del bloque Cambiemos Morón, también apoyó la iniciativa. “Cualquier proyecto que tienda a solucionar el problema del acceso a la vivienda tiene que ser atendido, tiene que ser comprendido y tiene que ser impulsado siempre y cuando tenga las condiciones de sustentabilidad. Entiendo que no se haya podido presentar el estudio de impacto ambiental por cuestiones procedimentales, pero pido que el Ejecutivo tenga un trato cuidadoso con el mismo. Celebro que se continúe con esta política y que haya una continuidad en la política de Estado y que trascienda los signos ideológicos”, señaló.

“Tanto el ProCrear de Haedo como el de Castelar Sur han demostrado el rol estratégico que tiene la construcción. Dinamizando la economía local, la generación de empleo, la comercialización y la industria nacional”, dijo Paula Majdanski, presidenta del bloque de concejalas y concejales del Frente de Todos, y agregó: “Es otro gran paso, no a la solución total, pero si pone en agenda el acceso real a la vivienda para las familias moronenses. De las 9 hectáreas destinadas al proyecto ProCrear, en 1,78 se realizarán las viviendas correspondientes, dejando 7,42 hectáreas para espacios libres”.