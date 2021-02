Matan de una puñalada en la pierna a un cocinero en Villa Ballester e investigan posible asalto

La inseguridad no para de escalar.

“Lamentablemente nuestro amigo no está y queremos justicia, que los encuentren”, concluyó Aldana.

“Soy una vecina que vive a 20 metros de donde le robaron e hirieron de muerte a Leandro, lamento mucho su pérdida. Pidió ayuda, los vecinos lo quisieron auxiliar pero no pudieron, solo quiero que sepan que él estuvo acompañado todo el tiempo hasta que se lo llevó la ambulancia, le hablaron, lo confortaron, le dieron cariño y calor”, expresó.

“No le robaron nada de sus pertenencias, tenía una bolsa con su campera y cigarrillos que la dejaron entera, lo hicieron por placer”, sostuvo Aldana, quien añadió que lo último que no encontraron fueron sus llaves, por lo que creen que las pudo haber arrojado porque sabía que “lo iban a interceptar y que lo estaban siguiendo e iban a querer entrar a la casa”.

La mujer añadió que “él no usaba celular porque quería estar tranquilo ni tenía plata encima, su sueño era tener una bicicleta”.