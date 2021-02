Juan Andreotti participó de un operativo para acercar servicios importantes en Virreyes Oeste

El jefe comunal acompañó un operativo del Municipio junto a la ANSES para facilitar trámites de los vecinos como la Asignación Universal por Hijo, el registro de vacunación contra el coronavirus, el acceso al servicio de justicia y áreas municipales como Salud, Atención al Vecino, Zoonosis y Orden Urbano. “Luego de haber transitado una pandemia donde por muchos meses la gente no salió y acumuló consultas, es importante acercar estos servicios a los barrios”, dijo el mandatario.

El intendente Juan Andreotti supervisó un operativo del Municipio junto a la ANSES para acercar servicios a los vecinos de Virreyes Oeste. Durante toda la semana en la Plaza Malvinas Argentinas se instaló el personal del organismo nacional para tramitar distintos programas y fundamentalmente la Asignación Universal por Hijo, la inscripción a la campaña ´Vacunate´ contra el coronavirus, el acceso al servicio de justicia, además de distintas áreas municipales como Salud, Atención al Vecino, Zoonosis y Orden Urbano.

Estuvieron presentes en el operativo, el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; el diputado provincial Matías Molle; el titular de la oficina de ANSES en el partido de San Fernando, Pablo Pasut; secretarios del Departamento Ejecutivo; y concejales.

Al respecto, Andreotti explicó: “Hoy venimos a supervisar un operativo para acercar servicios a nuestros barrios, un trabajo en conjunto con el gobierno nacional, ANSES y el Municipio. El vecino puede acercarse a la plaza y tramitar la Asignación Universal por Hijo, preguntar por créditos y distintos servicios”.

En ese sentido, remarcó: “Luego de haber transitado una pandemia donde por muchos meses la gente no salió y acumuló consultas, es importante acercar estos servicios al barrio para que los vecinos puedan venir caminando a realizarlos”.

Por su parte, Molle agregó: “En Virreyes varios organismos del Estado nacional y Municipal atendieron a una gran cantidad de vecinos y vecinas, sobre todo de ANSES, un organismo muy importante dado que interviene desde el nacimiento hasta la jubilación. También estamos gestionando con el RENAPER para poder hacer los DNI en San Fernando”.

A su turno, Pasut manifestó: “Es fundamental descentralizar y llegar a todos los barrios. Durante la semana estuvimos realizando un operativo muy importante que se destaca por la tramitación Asignación Universal por Hijo. Se atendieron todas las consultas de los vecinos que se acercaron a la plaza y los seguiremos haciendo en otros barrios las próximas semanas de 9 a 14”.

Los vecinos que se acercaron a la Plaza Malvinas Argentinas también opinaron sobre la iniciativa. Por ejemplo, Ana comentó: “Es muy importante este operativo porque el año pasado por la pandemia no pude hacer trámites y ahora aproveché y me vine caminando desde casa. Está bueno que el Municipio también asesore y nos acerque los servicios”.

En tanto, Karen señaló: “Muy buena la idea y estamos muy contentos porque así no nos exponemos al contagio y nos facilita que estén a un paso de nuestras casas. Y cómo vimos que estaban vacunando a mascotas también me acerque con mi perrita, muy agradecida al Intendente por estas acciones”.

Por último, Javier agregó: “Vine a reiniciar los trámites de ANSES y me atendieron de maravilla, muy rápido y respetando la distancia social. También me asesoraron sobre la vacuna contra el coronavirus y me pude registrar. Estoy muy conforme con la calidad de los servicios en San Fernando”.