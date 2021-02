Di Mario sobre la educación en la Provincia y la vuelta a clases: “Es responsabilidad de Kicillof revertir la catástrofe educativa del año pasado”

En el distrito de José C..

Di Mario -quien integró el gabinete educativo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires- es uno de los organizadores de las Mesas Educativas Provinciales que en 2020 convocaron durante 29 sábados continuos a más 15 mil asistentes, entre docentes, directivos, padres, funcionarios, ex funcionarios e investigadores para debatir sobre educación.

“El 2020 fue un año desaprovechado por la falta de interés del gobierno provincial y nacional”, agregó. “La educación tiene que estar en agenda todo el año y no podemos permitir que este 2021 vuelva a pasar lo mismo”, añadió.

En el marco de los pedidos y manifestaciones en diferentes ciudades del país por el regreso a las aulas, Di Mario señaló que “cuando decimos que sin educación no hay futuro, no es una frase hecha y que queda linda, es la realidad, y hoy le estamos sacando el futuro a millones de chicos de todo el país”.