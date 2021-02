Néstor Grindetti y Jorge Macri visitaron una empresa de autopartes de Lanús Oeste

El ex gobernador de Salta, Juan.

Tal como sucede desde la reapertura de la industria luego de la etapa estricta de cuarentena, el jefe comunal recorre empresas con el fin de dialogar con sus autoridades acerca de los protocolos sanitarios aplicados según cada caso y sobre la situación particular de cada firma a partir de la reactivación de sus tareas. En esta oportunidad, la visita contó con la presencia de otro intendente, lo cual hace también a un enriquecimiento por el intercambio de experiencias.