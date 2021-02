Spinning Acuático, la actividad que revoluciona Puerto Libre

“Comenzamos en enero y no paramos de sumar adeptos en esta novedosa actividad. Contamos con 10 bicicletas y los turnos vuelan. Todo se realiza con los cuidados correspondientes”, señala Antonio De Pascua, director de la Tercera Edad de San Isidro.

“Desde que descubrí esta actividad no puedo dejar de practicarla. La pasamos bien y encima nos sirve para superar dolores. Spinning acuático nos hizo revivir”, expresa Beatriz Molina, de 78 años, que no se pierde ninguna clase desde que se retomó la actividad en enero.