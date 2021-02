En Beccar, se realizó la tradicional fiesta de la Virgen de Lourdes

María Cerruti, vecina de San Isidro, valoró que el municipio “permita” que la celebración se pueda realizar al aire libre con todos los cuidados. “Lo necesitábamos en estos momentos, no es lo mismo que hacerlo en forma online. Después de cada misa salgo renovada y con mucha paz. Esta fecha es muy especial no solo para los vecinos de Beccar, sino para todos los sanisidrenses”, sostuvo.

“Es un honor y una bendición venir a esta parroquia, para agradecerle, pero también para pedirle en estos momentos tan complicados por la pandemia, para que los argentinos no sufran”, acotó otra peregrina, Leticia Beino, que vive a unas pocas cuadras.

El presidente del Concejo Deliberante de San Isidro, Andrés Rolón señaló: “Lourdes mantiene la tradición de la celebración de la Virgen. Esta parroquia ocupa una parte muy importante en mi vida; aquí me bautice, tomé la comunión, la confirmación, me casé y se bautizaron mis hijos. El aniversario es un día especial para reflexionar y sentir más de cerca la fe”.