“El Movimiento de Restauración Peronista, que trae consigo una construcción política anclada en los trabajadores, no puede dejar pasar una medida de estas características, sin destacar su importancia para la reconstrucción argentina”, concluyeron, para luego añadir: “El nuevo acuerdo político debe poner al Estado como garante de un pacto social que garantice la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”.

Desde el espacio plantearon que, “en este contexto, la suba del mínimo no imponible mejorará la capacidad de consumo de la clase trabajadora, alentando nuevamente un circuito virtuoso que tienda a incrementar el consumo y la inversión como motores de crecimiento y desarrollo”.

Y agregaron: “La suba del mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias se enmarca dentro de un cambio de prioridades que asumió el gobierno del presidente Alberto Fernández luego del gobierno del ex presidente Mauricio Macri”.

“Desde el MRP entendemos la suba del mínimo no imponible como una medida acorde a la hora que los argentinos estamos viviendo, favoreciendo a los trabajadores que se vieron perjudicados por la caída en sus ingresos”, destacaron.

Mediante un comunicado de prensa, el Movimiento de Restauración Peronista respaldó las modificaciones en el mínimo no imponible del tributo que impulsan desde el gobierno central.

“La suba del mínimo no imponible de Ganancias es una medida acorde a la hora que los argentinos estamos viviendo”