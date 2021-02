Reclamos de los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires al gobernador Kicillof

Acompañaron también como firmantes, miembros del Consejo Directivo y los secretarios generales Toledo Fernando, de Lanús; De Rosa Jorge, de Florencio Varela; Leonardi Walter, de Tigre; Cardoso Marcelo, de General Pueyrredon; Núñez José Luis, de Merlo; Aversa Daniel, de Avellaneda; Dulke Alfredo, de Berisso; Carril Campusano Gabriel, de Berazategui; Maury Juan, de Arrecifes; Duré Luis, de Morón; Mena Mariel, de Las Heras; Angelini Cristian, de Villa Gesell; Andrade Héctor, de Benito Juárez; Carrizo Cristian, de Navarro; Avellaneda Eduardo, de Escobar; Iglesias Jorge, de San Miguel; Maldonado Silvia, de Malvinas Argentinas; Arias Ignacio, de Mercedes; Oriani Arturo, de Pehuajó; Betanzo Horacio, de General Villegas; Campos Carlos, de Esteban Echeverría; Fadel Mario, de Chacabuco; Roldán Mercedes, de Chascomús; Di Pratula Ignacio, de Laprida; Rubén Rodríguez, de Azul; Bissio Daniel, de Punta Indio; De Luca Carlos, de General San Martín; Noriega Alberto, de Capitán Sarmiento; Guaquinchay Gilda, de Carmen de Areco; Villalón María Laura, de Lezama; Labriola Hugo, de 9 de Julio; Enrique Raúl, de General Belgrano; Zucolli Pablo, de Bragado; Fasio Susana, de Alberti; Hurtado Adriana, de San Antonio de Areco; Colli Miguel, de Ituzaingo; Vélez Mariana, de Rivadavia; Bustos Susana, de Coronel Pringles; Fortunato Domingo, de Coronel Dorrego; Pacheco Hugo, de Colón; Margadant Armando, de San Andrés de Giles; Kasta Juan, de San Pedro; Monasterio Juan, de Marcos Paz; Bertrand Silvia, de Necochea; Peñaloza Marcos, de Cañuelas; Franco Mirta, de San Nicolás; Basualdo José, de Lobería; Aramburu José, de Magdalena; Benavente Silvia, de Tapalqué; Cano Darío, de General Alvarado; Rajoy Miguel, del Partido de La Costa; Argoitia Jorge, de General Rodríguez; Castillo Alberto, de Carmen de Patagones; Covino Antonio, de Trenque Lauquen; Reina María Esther, de Roque Pérez; Zotta José Luis, de Mar Chiquita; Ramos Juan, de Salliqueló; Coronel Hugo, de General Madariaga; Bottega Marcelo, de Florentino Ameghino; Olivera Juan, de Adolfo Alsina; Cofre Juan, de Púan; Galanti Facundo, de Olavarría; Alvarado Enrique, de Rojas; Pesich Omar, de José C. Paz; Pereyra Aldo, de General Viamonte; Carmona Ángel, de Carlos Casares; Neri Rosana, de Hipólito Yrigoyen; Ramírez Susana, de Salto; Olivero Marta, de Ramallo; Sánchez Néstor, de Carlos Pellegrini; Navarreto José, de San Fernando; Speranza Hernán, de General Paz; Montealegre Alejandra, de Bolívar; Rodríguez Jorge, de Berisso; Alfano Darío, de La Plata, Pedelhez Miguel, de Lanús; y D’Aquino Darío, de Florencio Varela.

This site is protected by wp-copyrightpro.com