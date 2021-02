¿Por qué los traders argentinos eligen Binomo?

Su aplicación móvil funcional es particularmente fluida, y su bajo costo de entrada con un depósito mínimo de $10 significa que incluso los nuevos operadores que aún no están listos para sumergirse en el mundo del comercio en línea pueden probarlo con poco o ningún riesgo. Al mismo tiempo, sus gráficos y herramientas estratégicas aún pueden satisfacer al trader más disciplinado.

No, Binomo no es una estafa. Binomo es una plataforma real de comercio en línea que utilizan miles de operadores todos los días en más de 130 países diferentes en todo el mundo. Este corredor es un miembro de categoría “A” de la Comisión Financiera Internacional, que incluye hasta $20 mil en protección para disputas de casos. Al unirse a la Comisión Financiera Internacional, Binomo reafirma que es confiable y además ofrece muchas opciones para que usted pueda operar de manera segura.

Binomo es diferente a otras plataformas comerciales en sus tratos. A diferencia de las plataformas de negociación que debe haber utilizado antes, no deduce comisiones tanto de los retiros como de los depósitos de fondos de Binomo, aunque eso va a depender del sistema de pago que hayas escogido.

La cuenta demo tiene como objetivo capacitar y permitirle familiarizarse con la plataforma. Puede usar $1000 virtuales para practicar, es decir, probar estrategias, y aprender cómo funciona la plataforma de negociación, entre otras cosas. El éxito en la cuenta de demostración no significa que automáticamente tendrá éxito en el comercio real. Con una cuenta Demo, puede participar en torneo gratuitos.

Vaya a la página principal en la esquina superior derecha y verá el botón de “Iniciar sesión”. Haga clic en él y aparecerá la pestaña con el formulario de registro. En la aplicación aparecerá automáticamente el formulario de inicio de sesión y registro. Ingrese una dirección de correo electrónico válida y cree una contraseña segura para iniciar sesión en su cuenta. Asegúrese de ingresar su dirección de correo electrónico sin espacios ni caracteres adicionales. Luego, elija una moneda para depositar y retirar fondos y no olvide leer el “Acuerdo del cliente” y la “Política de privacidad”. Cuando todos los campos estén completos, haga clic en el botón “Crear una cuenta”. Después de eso, se enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección de correo electrónico que ingresó.

A continuación, seleccione el activo, por ejemplo, EUR / USD. No olvide establecer la cantidad y el tiempo para abrir el trade. Y aquí es donde comienza la mejor parte. Analiza el movimiento del precio en el gráfico y haz tu pronóstico: Haz clic en el botón verde si crees que el precio seguirá subiendo, o en el rojo si baja.

Las operaciones se realizan en una cuenta real para obtener ingresos adicionales. Antes de ingresar a comercio, no olvide verificar qué tipo de cuenta ha seleccionado. Puede hacerlo en la esquina superior derecha, inmediatamente encima del gráfico.