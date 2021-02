Hurlingham: Una joven mató a su expareja de una puñalada en el pecho

Testigos y familiares de la víctima afirman que el muchacho era víctima de violencia por parte de su ex pareja, con quien debía mantener relación ya que tenían una hija en común.

Alejo Javier Oroño, de 22 años, fue asesinado por su ex novia en el marco de una discusión. El ataque quedó registrado por la cámara de seguridad de un supermercado y la víctima debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Bernardino, donde finalmente perdió la vida.

Testigos afirman que la asesina hostigaba y maltrataba a su ex novio, con quien tenía una hija. El martes por la noche la chica lo apuñaló en el pecho y el muchacho perdió la vida en el hospital.