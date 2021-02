“El Municipio destina el uno por ciento del presupuesto al área de Seguridad, y eso no alcanza”, afirmó Dodera

La inseguridad no se detendrá con.

También volvió a repetir que es bueno hacer internas, y para cerrar, se animó a hablar sobre los intendentes que aspiran a ocupar el sillón de Dardo Rocha. “Que un jefe comunal maneje bien un distrito de muchos recursos no quiere decir que eso le dé pie para conducir la Provincia toda. En eso no se tienen que equivocar”, cerró.

Y en cuanto a la posibilidad que se repita el escenario del 2019, donde el espacio tuvo que dirimir candidaturas en una elección primaria, consideró que “siempre es bueno hacer internas, porque es la manera democrática de dirimir diferencias y hacerse fuerte desde la diversidad”. No obstante, reconoció que a nivel político muchas veces no se cumple con el lema que establece que el que gana conduce y el que pierde acompaña. “Nos ha pasado en la elección anterior”, afirmó.

“Hay que dejar de lado las diferencias políticas y dedicarse a la gestión”, planteó, y lamentó que el Municipio destine el 1 por ciento del total de recursos con los que cuenta al área de Seguridad. “Eso no alcanza, y no se entiende como se invierte tan poco en la principal demanda de la ciudadanía”, sintetizó, para luego exigir que el Estado local convoque a la oposición a una mesa de diálogo sobre este tema.

“La policía hace lo que puede, y lo digo desde mi experiencia en el Ministerio de Seguridad bonaerense junto a Cristian Ritondo”, aseveró el ex director de esa cartera. “Los policías cumplen con su trabajo, pero necesitan recursos. También necesitamos un cambio en la Justicia, porque la Policía detiene a muchos delincuentes que al día siguiente un fiscal los libera por la otra puerta”, agregó.

“El vecino necesita que el intendente y el ministro dejen las diferencias de lado, y se pongan a trabajar”, lanzó, apuntando a las internas del Frente de Todos. También entendió que en Merlo, “la Policía necesita recursos, porque si uno ve los móviles están deterioradísimos; y también necesita personal”, y manifestó que la cantidad de agentes con los que hoy cuenta Merlo no es suficiente para la cantidad de habitantes del distrito.

Consultado sobre la ola de inseguridad que afecta al distrito, y a la Provincia en general, el edil opinó que es el principal problema que hoy tienen los vecinos de Merlo. “Está a la vista con las cosas que están pasando”, declaró, en referencia a lo ocurrido el martes, donde en menos de 12 horas se registraron 3 muertes, “sin contar las entraderas y los robos que no se denuncian”. “Los vecinos necesitan una respuesta del Estado”, subrayó.

Dodera contó además que, “a raíz de lo que organizamos ayer vimos, sobre todo en redes sociales, que hay mucho reclamo vecinal por el estado edilicio de los edificios”. “Como oposición no tenemos información sobre este tema, ni sobre cómo es el protocolo que implementó el Municipio y el Consejo Escolar para la vuelta a clases”, aseguró.

