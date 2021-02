Lousteau y Posse quieren un radicalismo más protagonista

“En Protagonismo Radical hay gente que quiere gestionar para cambiar la realidad. No quiero más radicalismo que se sienta cómodo en decisiones legislativas. Ser protagonista tiene sus riesgos. Por eso queremos volver a las raíces y hacer un cambio abrupto de cara al futuro”, aseguró Lousteau.

This site is protected by wp-copyrightpro.com