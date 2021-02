Nardini y Galmarini recorrieron una obra de agua potable que beneficiará a más de doscientos mil vecinos de Malvinas Argentinas

En el distrito de José C..

“Más allá de la pandemia que nos ha puesto a todos en una situación más compleja, nosotros con Leo, junto con todo el directorio de la empresa, tomamos la decisión de seguir trabajando. La pandemia nos mostró la importancia de tener agua potable, agua segura, agua de red. Y no solamente es más salud, más bienestar, sino también desarrollo económico, desarrollo industrial, cuidado del medio ambiente. Estamos convencidos que es la manera de llevarle mucha más dignidad a las vecinas y vecinos”, concluyó la presidenta de AySA.

“Es una obra fundamental en lo que respecta a agua corriente. Cuando me tocó asumir en diciembre de 2015, contábamos con el 8% de cobertura cloacal y el 12% de agua corriente. Ahora, vamos a pasar, con toda la planificación de obra pública que hace AySA a través de la gestión de Malena, y obviamente, por pedido del presidente Alberto Fernández, a más del 35% de red cloacal en el Plan de inversión que se va a hacer en los próximos años, y en lo que respecta a agua corriente estamos triplicando el porcentual de vecinos que se van a beneficiar con esta obra”, detalló Nardini.