“Los argentinos, de una vez y para siempre, han entendido la importancia de la salud pública”, dijo el presidente

“Es necesario poner de pie al país, y para eso hacen falta absolutamente todos”, dijo el mandatario, y aseguró que “en esa tarea no puede haber diferencias ideológicas porque de lo que se trata es de mejorar definitivamente la vida de los argentinos y argentinas”.

“Hubo quienes pensaron que era mejor no invertir en salud, dejar la atención sanitaria en manos privadas, y desamparar, de ese modo, a millones de argentinos que lo necesitaban. Lo importante es que de un año a esta parte hemos comenzado a reparar eso, y que los argentinos, de una vez y para siempre, han entendido la importancia de la salud pública”, remarcó Fernández.