El área de Protección Ciudadana de San Fernando persiguió y detuvo a los autores de una entradera

El Centro de Operaciones sanfernandino siguió los movimientos del Peugeot en el que viajaban 5 hombres armados en dirección a la localidad de Beccar. A ellos se acercaba el móvil de Protección Ciudadana número 213, que los alcanzó en la calle Santa Rosa y, al doblar en una esquina, los delincuentes se encontraron con una obstrucción por ramas que no les permitió continuar, por lo que descendieron del vehículo, tomaron el botín robado y dispararon contra la patrulla. La persecución continuó a pie.

