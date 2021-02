El intendente Ghi y la ministra Gómez Alcorta firmaron convenios para promover políticas de géneros

En este sentido, Ghi expresó que “por un lado, seguimos acompañando la política de incorporación de travestis y trans a la administración, Morón adhirió a la reciente resolución del Ministerio”. “Además, seguimos trabajando lo que tiene que ver con el desarrollo y creación de emprendimientos autogestivos. Otro eje importante es la inserción laboral que procuramos sistemáticamente construir aquí en Morón. Eso lo hacemos en sintonía con la Unión Industrial del Oeste. Este desarrollo es a partir de esa mancomunión entre lo público y lo privado con un horizonte claro y planificado sostenido entre mediano y largo plazo”. Y agregó que “el objetivo no solo es generar más empleo, sino que también sea orientado con perspectiva de género y así dar respuesta a las necesidades que tiene el colectivo de diversidad, que es históricamente rezagado”, añadió.

Luego de la firma, Gómez Alcorta señaló que “es importantísimo pensar que cuando hablamos de igualdad, de cómo generar empleo inclusivo, cómo generar y abrir posibilidades para que las mujeres sean también empresarias, estamos hablando de la contracara de las violencias”. “Si no hay igualdad y no hay autonomía económica, autonomía en las decisiones, las violencias por motivos de género es moneda corriente y es parte de las tareas que tenemos que llevar adelante”, agregó.

En el encuentro estuvieron la diputada nacional y presidenta de la Comisión de Mujeres Y Diversidad del Congreso de la Nación, Mónica Macha; el ex intendente y actual presidente de Acumar, Martín Sabbatella; y las secretarias municipales de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos, Cinthia Frías; de Desarrollo Local, Empleo y Economía Social, Eugenia Navarro; y de Desarrollo Social, Roxana Pierpaoli.