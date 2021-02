Un policía federal que trabaja como remisero mató a un delincuente que le quiso robar en José C. Paz

Por su parte, efectivos de la comisaría primera de José C. Paz fueron alertados por el hecho y realizaron los peritajes correspondientes en el lugar.

Un efectivo de la Policía Federal Argentina que trabaja como remisero mató a uno de los “motochorros” que lo asaltaron durante un viaje, en el partido bonaerense de José C. Paz, informaron hoy fuentes de la fuerza.

