“Vicente López está preparado con los protocolos para volver a clases”, dijo el intendente Macri

Al ingreso y egreso: Se tomará la temperatura, se controlará que no haya síntomas y se registraran diariamente. Además se higienizará con alcohol en gel y cada institución tendrá alfombras sanitizantes. El ingreso será escalonado por grupos.

Al ser consultado sobre la confirmación de la vuelta a clases, el intendente afirmó: “En nuestra comunidad educativa hay un gran objetivo que es volver a la presencialidad. Toda la inversión va a estar puesta en cuidar al alumno, pero también nosotros necesitamos que el gobierno provincial confirme la vuelta a clases. No puede ser que la gente esté habilitada para ir a un casino y que no haya voluntad para que los chicos vuelvan a las aulas”.