El presidente anunció financiamiento internacional por trescientos millones de dólares para la tarjeta Alimentar

Pérez Esquivel aseguró que se está “haciendo un gran esfuerzo frente al desafío de superar la pobreza” y dijo que a “la inflación, los altos costos y la especulación financiera hay que enfrentarlos con coraje, no solo desde el ámbito gubernamental, sino desde la sociedad”.

“Queremos ratificar el compromiso del Banco de Desarrollo de América Latina con la Argentina en general y con este programa en particular. Es un honor y un privilegio ser socios del Gobierno en este esfuerzo integral que apunta a romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza”, dijo Carranza Ugarte.

Alberto Fernández dijo al dirigirse a los participantes en la Reunión del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre que “estamos preocupados y ocupados de los que más lo necesitan, de los que están en peor situación”. “El Estado va a seguir presente para auxiliarlos en este momento de expansión económica pero que tal vez no necesariamente los alcanza”, remarcó.