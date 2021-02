San Isidro brinda educación ambiental en las escuelas deportivas y recreativas

Carla Cassinerio, coordinadora del Campo Municipal de Deportes 4, completó: “Desde pequeños les inculcamos la importancia de no tirar nada, que muchas cosas se pueden reutilizar, reciclar y reducir”.

El subsecretario de Deportes del Municipio de San Isidro, Mario Scuderi, explicó: “Este año intensificamos los contenidos del cuidado del medioambiente a través del reciclado y las huertas. No menos importante fue la revinculación de los chicos que bajo protocolos de bioseguridad pudieron salir del aislamiento y encontrarse”.