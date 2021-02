Lousteau y Posse en Pergamino y Junín con candidatos de la Segunda y Cuarta Sección

“En estos últimos 5 años la actitud de quienes conducen el radicalismo provincial ha silenciado y dejado en un segundo plano la fuerza y la potencialidad que tiene el partido en cada rincón de la Provincia. Fuimos clave en el triunfo de 2015 pero quedamos afuera de las decisiones. El radicalismo no puede permitir que vuelva a ocurrir y para eso se necesita una conducción fuerte y decidida”, señaló el intendente de San Isidro.

This site is protected by wp-copyrightpro.com