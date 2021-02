Las Unidades de Gestión Comunitaria del distrito brindarán asesoramiento sobre la nueva Ley de Alquileres

Luego del encuentro, el jefe comunal señaló: “Nuestro país dio un paso muy significativo estos últimos meses, que tiene que ver con la nueva ley que regula la relación propietario-inquilino, que no va en contra de nadie sino que lo que pretende es dejar claramente establecido los derechos y obligaciones. Y el Estado no puede permanecer ausente en este cumplimiento. Es importante intervenir y hacer valer el espíritu y propósito que persigue esa ley. Por eso, pusimos al Estado a disposición, desde las propias Unidades de Gestión Comunitaria. Lo que vamos a hacer es capacitar a esos equipos para que cada uno de estos espacios sean ámbitos donde los vecinos, vecinas y titulares de las viviendas puedan acercarse y disipar toda duda que pueda surgir en torno a esta situación”.

