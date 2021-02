La diputada Aparicio sobre Ganancias: “Se crea un círculo virtuoso para el crecimiento del país y la creación de empleo”

Este grupo de beneficiarios se sumarán a los más de 300 mil que no lo harán por la suba automática de las deducciones del año 2021.

Con el aval del presidente de la Nación, Alberto Fernández y el presidente del nloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley para modificar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.