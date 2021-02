“El trabajo es lo que nos salva y el Estado es el que tiene que generar las condiciones para crecer”, dijo Macri desde Campana

En su recorrida por la ciudad de Campana, el presidente provincial de Juntos por el Cambio expresó: “Tenemos que entender que el Estado tiene que nivelar desigualdades pero también apoyar y valorar al que invierte y trabaja”. Y también enfatizó: “No es uno u otro, son ambos y al Estado lo fortalece el crecimiento, una sociedad pujante, con trabajo. No se puede redistribuir lo que no se genera. Crecer es la respuesta al desempleo, a la inseguridad, y a la falta de oportunidades”.

