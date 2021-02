Grand Bourg: Se completa la obra de Paso de Los Patos

Por último, María Luján Salgado declaró: “En pandemia, la obra pública no se detuvo, no se detiene y seguiremos acompañando y trabajando duro para que obras como esta continúen. También nos focalizamos en mejorar el sistema de salud, ya que estamos en pandemia y lo seguimos fortaleciendo en todos los aspectos para los que más lo necesitan, los vecinos de Malvinas y también de la región”.

En el lugar, la funcionaria dijo: “Esta obra genera más conectividad, es la importancia de planificar troncales. Va a tener salida a la Ruta 197 y tendrá conexión con el centro de la localidad de Grand Bourg”. Además, el proyectó incluyó nuevo pavimento para las calles Beiró y Soler, “calles aledañas que no estaban asfaltadas y que con esta obra dejan de ser de tierra para dar paso al hormigón”, indicó Salgado.