Gobernador ¡haga algo!: Le roban a una pareja, golpean a la mujer y le disparan al marido

La inseguridad no se detendrá con.

Este martes, tres delincuentes armados abordaron a una pareja de verduleros en la puerta de su local de Melián al 1500. Ante la resistencia de la mujer, uno de los criminales la golpeó salvajemente, incluso le pateó la cara. Como si esto fuera poco, otro de los asesinos le disparó al hombre, tiro que por fortuna no dio en el blanco.

Las autoridades no reaccionan y los vecinos padecen hora tras hora violentos hechos de inseguridad que en muchos casos terminan trágicamente en muertes. Esta semana, una pareja de laburantes de Merlo sobrevivió de milagro a un robo que terminó con disparos.