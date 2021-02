Abad, Brandoni y Salvador presentaron la lista interna del radicalismo de Vicente López que encabeza Germán Krivocapich

Las autoridades no reaccionan y los.

“El radicalismo siempre fue republicano, por eso hay que limitar el poder de manera temporal. Ese es un debate para dar, porque no es propio del radicalismo acompañar a intendentes que duren 24 o 28 años en el cargo”, concluyó el postulante a titular del Comité de Vicente López.

Finalmente, Krivocapich mencionó que “Vicente López es un distrito típicamente radical”, y luego manifestó: “Nosotros estamos convencidos que hay que tener un radicalismo integrado por personas que no quieran salir del partido por una puerta giratoria, que no quieran el sello del radicalismo para romper una coalición”. “Queremos que el radicalismo lidere la coalición opositora para ser gobierno en el 2023, pero siempre teniendo en claro que dentro del radicalismo todo y fuera del radicalismo nada”, subrayó.

“Llevamos más de 130 años haciendo internas, y una característica de este partido es que siempre dirimió sus diferencias en elecciones democráticas. Una interna no puede debilitar a la alianza de Juntos por el Cambio”, declaró Brandoni en rueda de prensa, y sostuvo que “hacer esta interna en este momento del país, en el que las instituciones están muy debilitadas, es una demostración de fortaleza política”.

Del acto, realizado en el Centro Galicia, también fueron parte, el actual presidente de la UCR a nivel provincial, el ex vicegobernador Daniel Salvador; los diputados nacionales del radicalismo, Karina Banfi y Sebastián Salvador; la legisladora provincial Sandra París; y el concejal de Vicente López, Luis González, entre otros dirigentes del centenario partido.

Se llevó a cabo la presentación de la Lista 23-123 Adelante Buenos Aires – Adelante Vicente López, con vistas a las elecciones internas partidarias de la Unión Cívica Radical que se llevaran a cabo el 21 de marzo. Encabezaron el acto, el actor y ex diputado nacional por el radicalismo, Luis Brandoni; el candidato a presidir el Comité Provincia y actual legislador bonaerense, Maximiliano Abad; y el postulante a titular del Comité de Vicente López por la nómina, Germán Krivocapich.