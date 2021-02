Escobar firmó un convenio con la UBA para trabajar por la ecorregión del Delta e islas del Paraná

El centro de investigación estará estratégicamente ubicado en la ex Estancia Viilanueva, donde funciona el Polo de Educación Superior de Escobar, en una zona geográfica privilegiada, con acceso al Delta Inferior a través del Puerto de Escobar, próxima al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, y a la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

This site is protected by wp-copyrightpro.com