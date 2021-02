La calle Yatasto se convertirá en una troncal para dos ciudades de Malvinas

Se pavimenta entre Mario Bravo y Pasco y será una alternativa que conectará las localidades de Pablo Nogués y Grand Bourg con la Ruta 197. La secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, María Luján Salgado, recorrió las 9 cuadras que también incluyen obra hidráulica para dar fin a las inundaciones.

Próximamente, la calle Yatasto se convertirá en un acceso principal para las ciudades de Pablo Nogués y Grand Bourg. La misma está siendo pavimentada entre Mario Bravo y Pasco, y significará una nueva salida a la avenida Del Sesquicentenario. Además, en las 9 cuadras donde se trabaja, se incluyó la parte hidráulica para terminar con décadas de inundaciones en la zona.

María Luján Salgado, secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional de Malvinas Argentinas, recorrió el lugar y comentó: “Es una más de las troncales que estamos haciendo este año. Es muy importante por su conexión con la Ruta 197, una avenida muy transitada por muchas personas de la región, no solamente por los malvinenses”. “Además, conecta con nuestro Polo de Seguridad, donde se nuclea el Centro Operativo Municipal, Gendarmería Nacional Argentina y Defensa Civil y Emergencias”, agregó.

El nuevo pavimento de Yatasto permitirá reordenar el tránsito vehicular en la zona. Así lo explicó Salgado: “Será una alternativa para las calles Pasco y Miraflores. La idea es descomprimir las demás troncales para tener una circulación más fluida y no utilizar una sola vía de acceso”.

“La parte hidráulica es fundamental por un problema que tenían en este barrio, que se inundaba porque el agua no tenía salida. La hidráulica es algo que no se ve en la obra, pero a nivel gestión es muy importante y dignifica mucho al vecino que con esfuerzo arregla y mantiene su casa. Ahora en esta zona la hidráulica va a absorber el agua para que no se inunde más”, destacó la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional.