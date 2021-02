Respaldo de diputados bonaerenses al proyecto de Massa sobre Ganancias

La propuesta, ingresada el pasado viernes y que lleva la firma del presidente de la Cámara Baja nacional, no solo tiene como objetivo beneficiar a una mayor cantidad de contribuyentes a nivel nacional, sino también potenciar el mercado interno, dado que los principales beneficiarios de la medida serían trabajadores y jubilados, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo.

En esta oportunidad, la modificación se centra en no sólo actualizar dichos montos sino en darle al tributo un aspecto más progresivo, equitativo y justo a los sectores que por el paso del tiempo e impronta numérica quedan incluidos, desnaturalizándose así el concepto que representa esta deducción, no sólo para asalariados sino también a jubilados/as.