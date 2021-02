Esclarecen el asalto a una familia de Loma Verde, recuperan lo robado y detienen a un delincuente

La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Escobar informó la detención de un delincuente y la recuperación del vehículo, el dinero y todas las pertenencias robadas a una familia que fue asaltada en su casaquinta de Loma Verde. Así, en un operativo que duró aproximadamente una hora, no solo se esclareció el hecho sino que se logró desbaratar una banda que habría cometido varios delitos en el distrito con la misma modalidad.

