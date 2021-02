Escobar registró mil nuevos inscriptos durante el fin de semana para el plan provincial de vacunación

Quienes no puedan realizar esta operación y/o requieran ayuda para anotarse, podrán acercarse a los centros de salud, polideportivos municipales, Unidades de Gestión Comunitaria o la dependencia gubernamental asignada más cercana a su domicilio y serán asistidos en el proceso de inscripción.

En sintonía con la campaña provincial, el Municipio lleva adelante distintas estrategias para alentar a la población a inscribirse y ayudar a hacerlo a quienes no tengan acceso a la conectividad. Las acciones consisten en difusión en redes sociales y medios de comunicación, salidas al territorio y asistencia en todos los centros municipales de salud, consultorios de PAMI, Unidades de Gestión Comunitaria, polideportivos y otras dependencias gubernamentales asignadas para este proceso.