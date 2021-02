¿Qué fueron las luces que se vieron esta noche por el cielo de la región?

La inseguridad no para de escalar.

Este grupo de satélites en particular, parte de la iniciativa Starlink, de la compañía SpaceX del multimillonario Elon Musk, se puso en órbita este jueves. Los mismos brindarán internet satelital que proyecta generar una velocidad de descarga de hasta 10 Gbps.

Esta noche, los porteños y bonaerenses quedaron asombrados por el paso de una hilera luminosa por los cielos de la región. Si bien no es la primera vez que satélites de Elon Musk surcan el espacio aéreo argentino, las condiciones climáticas y la particularidad del día y horario permitió que sean cientos de personas las que pudieron visibilizar el fenómeno.