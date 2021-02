Policía desubicado: “Es re bonita, señorita”

La inseguridad no para de escalar.

La falta de capacitación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires no solo resulta en el actual escenario de máxima criminalidad a causa de la ola delictiva, si no también en situaciones bochornosas como la ocurrida este fin de semana en Vicente López, cuando un oficial piropeó a una ciudadana durante un operativo de tránsito.