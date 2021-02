Día histórico para los malvinenses: Comenzó la vacunación contra el coronavirus en adultos mayores

Por su parte, Nardini dijo: “Arrancamos con lo que es este hogar municipal de abuelos en Grand Bourg, que no pudieron salir en todo el año, con cuidados extremos y no hubo contagios gracias al trabajo de todo nuestro equipo en todas las áreas. Así lo vamos a seguir haciendo a medida que lleguen las dosis para los malvinenses. A los abuelos hay que cuidarlos siempre, gracias a ellos nosotros tenemos la oportunidad de trabajar, de estar acá porque fueron los que forjaron cada uno de los distritos y el país, por eso hay que respetarlos y cuidarlos de la manera que corresponde”. “Es la premisa que nos piden nuestro presidente Alberto Fernández y nuestro gobernador Axel Kicillof”, resaltó el jefe comunal.

“Es un día de mucha emoción”, remarcó Martín Rodríguez, subdirector ejecutivo de PAMI, quien explicó que “esto es para las personas que residen en las residencias de larga estadía, estas personas son las que más sufrieron el aislamiento durante todo el año y no pudieron salir”. “Empezar por los adultos mayores es un acto justo y de solidaridad. Ya vacunamos en más de 15 distritos de la provincia de Buenos Aires”, agregó.