Vecino de San Martín se fue de vacaciones y le desvalijaron la casa: Todo quedó grabado

La inseguridad no para de escalar en la provincia de Buenos Aires, como lo hizo un delincuente que tras trepar un muro e ingresar a una casa, preparó el terreno para volver a entrar por la noche aprovechando que los moradores estaban de vacaciones. Se llevaron electrodomésticos, una bicicleta y objetos de valor.

