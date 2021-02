Diego Santilli recibió a Lucas Aparicio y vecinos de Malvinas en el Centro de Monitoreo Urbano

“En Malvinas la policía pasa pero no para. La efectividad que lograron en la Ciudad es el resultado de hacer óptimo al sistema policial y a los efectivos. Para nosotros sería un gran desafío poder tener esto en la provincia”, le comentó uno de los vecinos presentes en el encuentro a Santilli.

“En muchas charlas con vecinos escucho que es imposible cambiar esta realidad de inseguridad en la que vivimos en Malvinas. La Ciudad de Buenos Aires es un buen ejemplo de que no tenemos que resignarnos. Hoy vemos el resultado de 12 años seguidos de trabajo, yendo para el mismo lado, con el mismo objetivo: Estar cerca del vecino y poder asegurarle que se va a sentir cuidado en su barrio. La Ciudad alcanzó su segundo año consecutivo con menos delitos de los últimos 26 años, y eso es la consecuencia de la decisión política de hacer, de transformar. En Malvinas tenemos la firme decisión de que queremos construir un lugar más seguro para vivir”, resaltó Aparicio.