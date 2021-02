El Municipio puso en marcha las obras de recuperación de la ex Quinta Paracone, en Morón

El intendente Lucas Ghi supervisó, junto a vecinas y vecinos, las obras de recuperación y puesta en valor en la ex Quinta Paracone de Morón Norte. La iniciativa permitirá generar un espacio verde para el disfrute de la comunidad y el mejoramiento urbano del barrio. Las intervenciones se llevan adelante en el marco del plan nacional Argentina Hace.

