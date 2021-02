Un colectivo en llamas fue controlado rápidamente gracias al sistema de seguridad ciudadana de Tigre

Gracias al trabajo conjunto entre el Centro de Operaciones Tigre, Bomberos Voluntarios de General Pacheco, Defensa Civil, Servicio de Emergencias Tigre y Tránsito, el incendio fue controlado y no se lamentaron víctimas ni heridos.

El siniestro fue visualizado por las cámaras de seguridad locales en colectora este de Panamericana y Francia. El trabajo conjunto entre el Centro de Operaciones Tigre, Bomberos Voluntarios de General Pacheco, Defensa Civil, Tránsito y el Servicio de Emergencias Tigre, permitió sofocar el incendio. No se lamentaron víctimas ni heridos.