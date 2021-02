Interna de la Unión Cívica Radical: Posse visitó 9 de Julio, Bragado, Alberti y Chivilcoy

En un mismo sentido, el candidato a presidir el comité provincia por la Lista 14 señaló que “al PRO le interesa que el radicalismo esté vivo y movilizado porque si no puede ocurrir lo de 2019, en donde había un radicalismo dormido que no traccionaba y que terminó con una derrota electoral”.

“La gente que nos votó en 2019 nos pide que ampliemos ese 41 por ciento y lo vamos a hacer fortaleciendo al radicalismo. Tenemos que abandonar este estado de partido silenciado de los últimos cinco años que perjudica no sólo al radicalismo sino a todo Juntos por el Cambio”, aseguró el mandatario municipal.